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«Ростов» отреагировал на гол Мохеби на ЧМ-2026

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала гол иранского полузащитника клуба Мохаммада Мохеби в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Новой Зеландией (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мохаммад Мохеби стал автором гола на 64-й минуте матча.

«Гордимся тобой, Мо!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний Мохеби выступает за «Ростов» с 2023 года. Футболист провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

Партнер Мохеби по команде 36-летний защитник Резаян был признан лучшим игроком матча. Он отметился голом и результативной передачей. Футболист также выиграл восемь из девяти единоборств и четыре раза отобрал мяч.

В следующем матче сборная Ирана 21 июня сыграет с Бельгией, команда Новой Зеландии в тот же день встретится с Египтом.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Иран
2:2
Первый тайм: 1:1
Новая Зеландия
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
16.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Амир Галенои
Даррен Базили
Голы
Иран
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Новая Зеландия
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
Составы команд
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Статистика
Иран
Новая Зеландия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
4
8
Угловые
4
1
Фолы
10
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти