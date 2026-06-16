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Кукурелья опубликовал пост после ничьей Испании на ЧМ

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья отреагировал на ничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Кабо-Верде (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Накануне победитель Евро-2024 сборная Испании сенсационно сыграла вничью с дебютантом чемпионата мира — Кабо-Верде (0:0). Матч прошел в Атланте.

«Никто не говорил, что это будет легко. Мы продолжаем», — написал Кукурелья на своей странице в соцсетях.

Команда Испании выиграла лишь один стартовый матч за последние пять чемпионатов мира. В 2010 году испанцы проиграли Швейцарии (0:1), в 2014 году — Нидерландам (1:5). В 2018 году Испания сыграла вничью с Португалией (3:3) и только в 2022 году обыграла Коста-Рику (7:0).

В следующем матче Испания 21 июня сыграет со сборной Саудовской Аравии. Кабо-Верде 22 июня встретится с национальной командой Уругвая.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Статистика
Испания
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти