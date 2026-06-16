Кукурелья опубликовал пост после ничьей Испании на ЧМ

Накануне победитель Евро-2024 сборная Испании сенсационно сыграла вничью с дебютантом чемпионата мира — Кабо-Верде (0:0). Матч прошел в Атланте.
«Никто не говорил, что это будет легко. Мы продолжаем», — написал Кукурелья на своей странице в соцсетях.
Команда Испании выиграла лишь один стартовый матч за последние пять чемпионатов мира. В 2010 году испанцы проиграли Швейцарии (0:1), в 2014 году — Нидерландам (1:5). В 2018 году Испания сыграла вничью с Португалией (3:3) и только в 2022 году обыграла Коста-Рику (7:0).
В следующем матче Испания 21 июня сыграет со сборной Саудовской Аравии. Кабо-Верде 22 июня встретится с национальной командой Уругвая.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти