«С нами поступают нечестно». Мохеби — об условиях Ирана на ЧМ

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — приводит слова Мохеби «Чемпионат».