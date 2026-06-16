Президент ФИФА зашел в раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ

В матче 1-го тура сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2).
«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но у вас еще два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», — сказал Инфантино.
На групповом этапе сборная Ирана также сыграет с командами Бельгии (21 июня) и Египта (27 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
В мае стало известно, что тренировочная база была перенесена из американского Тусона (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану, расположенную у границы с США. Сборной Ирана разрешено находиться на территории страны непосредственно в дни проведения игр.
Амир Галенои
Даррен Базили
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти