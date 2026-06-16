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Президент ФИФА зашел в раздевалку сборной Ирана после матча ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на ЧМ-2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 1-го тура сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2).

«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но у вас еще два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», — сказал Инфантино.

На групповом этапе сборная Ирана также сыграет с командами Бельгии (21 июня) и Египта (27 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

В мае стало известно, что тренировочная база была перенесена из американского Тусона (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану, расположенную у границы с США. Сборной Ирана разрешено находиться на территории страны непосредственно в дни проведения игр.

Иран
2:2
Первый тайм: 1:1
Новая Зеландия
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
16.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Амир Галенои
Даррен Базили
Голы
Иран
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Новая Зеландия
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
Составы команд
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Статистика
Иран
Новая Зеландия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
4
8
Угловые
4
1
Фолы
10
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти