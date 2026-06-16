Тунис назначил нового тренера после разгрома от Швеции на ЧМ

Напомним, Тунис под руководством Сабри Лямуши проиграл сборной Швеции в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (1:5). После этого поражения Лямуши был отправлен в отставку. Он руководил командой с января.
«Футбольная федерация Туниса объявляет о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной команды до конца чемпионата мира 2026 года. Он приступит к своим обязанностям уже сегодня. Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения участия в чемпионате мира о долгосрочном сотрудничестве, основанном на конкретных спортивных целях», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Туниса.
57-летний Эрве Ренар ранее возглавлял Замбию, Анголу, Кот д'Ивуар, Марокко, женскую сборную Франции и Саудовскую Аравию, которую покинул в апреле этого года.
В двух оставшихся матчах группы F сборная Туниса встретится с Японией (21 июня) и Нидерландами (26 июня).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти