Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.75
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.60
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
1
:
Египет
1
П1
X
П2

Мама и сын впервые в истории сыграли на футбольных ЧМ

Уникальный случай произошел в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между Ираном и Новой Зеландией (2:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Защитник новозеландцев Тайлер Биндон вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время. Таким образом, впервые в истории на футбольных чемпионатах мира на различных турнирах сыграли мама и сын.

Бывшая новозеландская футболистка Дженни Биндон провела 77 матчей за сборную страны. Она выступала на мунидале в 2007 и 2011 годах. Дженни Биндон была вратарем национальной команды.

Сборная Новая Зеландии сыграла с Ираном вничью со счётом 2:2. В следующем матче представители Океании сыграют с Египтом, после чего завершат групповой этап ЧМ-2026 встречей с Бельгией.

Тайлеру Биндону 21 год. Всю карьеру защитник провел в английских клубах «Рединг» и «Шеффилд Юнайтед».

Иран
2:2
Первый тайм: 1:1
Новая Зеландия
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
16.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Амир Галенои
Даррен Базили
Голы
Иран
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Новая Зеландия
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
Составы команд
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Статистика
Иран
Новая Зеландия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
4
8
Угловые
4
1
Фолы
10
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти