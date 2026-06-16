Мама и сын впервые в истории сыграли на футбольных ЧМ

Защитник новозеландцев Тайлер Биндон вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время. Таким образом, впервые в истории на футбольных чемпионатах мира на различных турнирах сыграли мама и сын.
Бывшая новозеландская футболистка Дженни Биндон провела 77 матчей за сборную страны. Она выступала на мунидале в 2007 и 2011 годах. Дженни Биндон была вратарем национальной команды.
Сборная Новая Зеландии сыграла с Ираном вничью со счётом 2:2. В следующем матче представители Океании сыграют с Египтом, после чего завершат групповой этап ЧМ-2026 встречей с Бельгией.
Тайлеру Биндону 21 год. Всю карьеру защитник провел в английских клубах «Рединг» и «Шеффилд Юнайтед».
Амир Галенои
Даррен Базили
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти