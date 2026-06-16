Собаки досмотрели сборную Уругвая перед матчем на ЧМ: видео

В социальных сетях появилось видео процедуры — его опубликовал журналист Альберт Ортега. На кадрах видно, как игроки сборной Уругвая, прибывшие в США, стоят около автобуса. В это время полицейская собака обнюхивает их вещи в рамках стандартной проверки безопасности.
Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года — 1:1. Матч прошел в Майами.
В следующем матче сборная Уругвая 21 июня сыграет против Кабо-Верде. В этот же день Саудовская Аравия встретится с национальной командой Испании.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.