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В «Урале» высоко оценили слова Мбаппе о «Екатеринбург Арене»

Заместитель президента «Урала» по PR Максим Путинцев отреагировал на включение капитаном сборной Франции Килиана Мбаппе домашнего стадиона клуба в личный топ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Звездный нападающий поставил «Екатеринбург Арену» на второе место в списке лучших стадионов, на которых ему доводилось играть за свою карьеу. На этом стадионе проходил матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Франции и Перу (1:0).

«Конечно, это неожиданно и очень приятно, чего уж тут говорить. Мы-то помним, что Мбаппе приезжал в Екатеринбург в качестве футболиста сборной Франции — это сложно забыть. Но то, что он помнит про нас — это сюрприз! Мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жители Екатеринбурга, области, нашего региона активнее приходили на домашнюю арену и поддерживали “Урал” в новом сезоне», — сказал Путинцев.

Первое место в личном рейтинге Мбаппе занял домашний стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).