В «Урале» высоко оценили слова Мбаппе о «Екатеринбург Арене»

«Конечно, это неожиданно и очень приятно, чего уж тут говорить. Мы-то помним, что Мбаппе приезжал в Екатеринбург в качестве футболиста сборной Франции — это сложно забыть. Но то, что он помнит про нас — это сюрприз! Мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жители Екатеринбурга, области, нашего региона активнее приходили на домашнюю арену и поддерживали “Урал” в новом сезоне», — сказал Путинцев.