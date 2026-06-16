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Сборная Англии лишилась защитника из-за травмы перед ЧМ-2026

Правый защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Тино Ливраменто не сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным The Athletic, Ливраменто получил травму икроножной мышцы. Футболист вернется в расположение «Ньюкасла». Ожидается, что Ливраменто понадобится шесть недель для восстановления. На счету Ливраменто шесть матчей за сборную Англии.

Вместо Ливраменто в сборную Англии вызван Трево Чалоба из «Челси». Он сыграл только один матч за национальную команду. Воспитанник «Челси» ранее играл на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун», «Ипсвич», «Лорьян» и «Кристал Пэлас».

На чемпионате мира 2026 года сборная Англии находится в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Подопечные Томаса Тухеля начнут свой путь на турнире с матча против Хорватии 17 июня. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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