Сборная Англии лишилась защитника из-за травмы перед ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года сборная Англии находится в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Подопечные Томаса Тухеля начнут свой путь на турнире с матча против Хорватии 17 июня. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.