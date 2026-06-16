Сборная Англии лишилась защитника из-за травмы перед ЧМ-2026

По данным The Athletic, Ливраменто получил травму икроножной мышцы. Футболист вернется в расположение «Ньюкасла». Ожидается, что Ливраменто понадобится шесть недель для восстановления. На счету Ливраменто шесть матчей за сборную Англии.
Вместо Ливраменто в сборную Англии вызван Трево Чалоба из «Челси». Он сыграл только один матч за национальную команду. Воспитанник «Челси» ранее играл на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун», «Ипсвич», «Лорьян» и «Кристал Пэлас».
На чемпионате мира 2026 года сборная Англии находится в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Подопечные Томаса Тухеля начнут свой путь на турнире с матча против Хорватии 17 июня. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.