Экс-вратарь сборной Англии: Команда способна выиграть ЧМ-2026

«Складывается ощущение, что все идет так, как и должно быть. В этой команде так много таланта, что, думаю, и не требуется делать акцент на отдельных футболистах. Это и придает мне уверенности. В команде есть баланс, каждый будет выполнять именно то, что нужно для успеха сборной, а не полагаться на отдельно взятого игрока, ведущего всех за собой», — добавил Дэвид Джеймс.