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Экс-вратарь сборной Англии: Команда способна выиграть ЧМ-2026

Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс полагает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Думаю, Англия вполне способна выиграть чемпионат мира, команда пройдет весь путь. Просто взгляните на состав этой сборной, а также на то, как главный тренер Томас Тухель анонсировал его — мне понравилось то, как он вник в детали относительно футболистов, понимая роль каждого из них. Считаю, в нынешнем составе сборной есть баланс, не только в плане самих игроков, но и в том, как Тухель объяснил свой выбор», — приводит слова Джеймса Tribal Football.

«Складывается ощущение, что все идет так, как и должно быть. В этой команде так много таланта, что, думаю, и не требуется делать акцент на отдельных футболистах. Это и придает мне уверенности. В команде есть баланс, каждый будет выполнять именно то, что нужно для успеха сборной, а не полагаться на отдельно взятого игрока, ведущего всех за собой», — добавил Дэвид Джеймс.

На чемпионате мира 2026 года сборная Англии находится в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Подопечные Томаса Тухеля начнут свой путь на турнире с матча против Хорватии 17 июня. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Дэвиду Джеймсу 55 лет. С 1997-го по 2010 год он провел 55 матчей в составе сборной Англии. Воспитанник «Уотфорда» во время карьеры выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Бристоль Сити» и «Борнмут».

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