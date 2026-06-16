Экс-вратарь сборной Англии: Команда способна выиграть ЧМ-2026

«Думаю, Англия вполне способна выиграть чемпионат мира, команда пройдет весь путь. Просто взгляните на состав этой сборной, а также на то, как главный тренер Томас Тухель анонсировал его — мне понравилось то, как он вник в детали относительно футболистов, понимая роль каждого из них. Считаю, в нынешнем составе сборной есть баланс, не только в плане самих игроков, но и в том, как Тухель объяснил свой выбор», — приводит слова Джеймса Tribal Football.
«Складывается ощущение, что все идет так, как и должно быть. В этой команде так много таланта, что, думаю, и не требуется делать акцент на отдельных футболистах. Это и придает мне уверенности. В команде есть баланс, каждый будет выполнять именно то, что нужно для успеха сборной, а не полагаться на отдельно взятого игрока, ведущего всех за собой», — добавил Дэвид Джеймс.
На чемпионате мира 2026 года сборная Англии находится в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Подопечные Томаса Тухеля начнут свой путь на турнире с матча против Хорватии 17 июня. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.
Дэвиду Джеймсу 55 лет. С 1997-го по 2010 год он провел 55 матчей в составе сборной Англии. Воспитанник «Уотфорда» во время карьеры выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Бристоль Сити» и «Борнмут».