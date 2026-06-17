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Роналду высказался перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026

В стартовой встрече португальцы сыграют со сборной ДР Конго.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Рассылка

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с публикацией перед стартовым матчем национальной команды на чемпионате мира — 2026. В среду, 17 июня, португальцы встретятся со сборной ДР Конго. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым и последним в профессиональной карьере.

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы чувствуем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы очень упорно работали, чтобы дойти до этого момента, и сейчас пришло время отдать все силы за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как верим мы!» — написал Роналду в соцсети X.

Футбол. ЧМ-2026
17.06
Португалия
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ДР Конго
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