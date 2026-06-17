Роналду высказался перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с публикацией перед стартовым матчем национальной команды на чемпионате мира — 2026. В среду, 17 июня, португальцы встретятся со сборной ДР Конго. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.



Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым и последним в профессиональной карьере.



«Каждый раз, надевая эту футболку, мы чувствуем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы очень упорно работали, чтобы дойти до этого момента, и сейчас пришло время отдать все силы за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как верим мы!» — написал Роналду в соцсети X.