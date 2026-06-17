«Весь мир хочет на него смотреть». Скалони — о хет-трике Месси

«Слов для Лео уже не подобрать. Ну что я могу еще сказать? Он невероятен. Он делает это последние 20 лет. Весь футбольный мир хочет на него смотреть и наслаждается его игрой.



Первый матч всегда дается тяжело. На прошлом чемпионате мира мы уже споткнулись на старте, поэтому сегодня нам было жизненно важно начать с победы. Мы знали, что придется терпеть. Знали, что это крепкая, играющая команда. Ребята проделали колоссальную работу, это был очень сложный матч. Бороться за каждый мяч до самого конца — это наш стиль. Вот это я бы хотел особенно выделить», — сказал Скалони.