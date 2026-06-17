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«Весь мир хочет на него смотреть». Скалони — о хет-трике Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал разгромную победу над Алжиром (3:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Победу действующим чемпиона мира принес их капитан Лионель Месси, оформивший первый хет-трик на чемпионатах мира.

«Слов для Лео уже не подобрать. Ну что я могу еще сказать? Он невероятен. Он делает это последние 20 лет. Весь футбольный мир хочет на него смотреть и наслаждается его игрой.

Первый матч всегда дается тяжело. На прошлом чемпионате мира мы уже споткнулись на старте, поэтому сегодня нам было жизненно важно начать с победы. Мы знали, что придется терпеть. Знали, что это крепкая, играющая команда. Ребята проделали колоссальную работу, это был очень сложный матч. Бороться за каждый мяч до самого конца — это наш стиль. Вот это я бы хотел особенно выделить», — сказал Скалони.

Месси стал самым возрастным автором хет-трика и третьим самым возрастным автором голам в истории ЧМ — он отличился в возрасте 38 лет 359 дней. После шестого игрового дня капитан аргентинской сборной лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу группы J. В понедельник, 22 июня, «альбиселесте» в Хьюстоне сыграют против сборной Австрии. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Статистика
Аргентина
Алжир
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
0
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти