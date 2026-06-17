«Весь мир хочет на него смотреть». Скалони — о хет-трике Месси

Победу действующим чемпиона мира принес их капитан Лионель Месси, оформивший первый хет-трик на чемпионатах мира.
«Слов для Лео уже не подобрать. Ну что я могу еще сказать? Он невероятен. Он делает это последние 20 лет. Весь футбольный мир хочет на него смотреть и наслаждается его игрой.
Первый матч всегда дается тяжело. На прошлом чемпионате мира мы уже споткнулись на старте, поэтому сегодня нам было жизненно важно начать с победы. Мы знали, что придется терпеть. Знали, что это крепкая, играющая команда. Ребята проделали колоссальную работу, это был очень сложный матч. Бороться за каждый мяч до самого конца — это наш стиль. Вот это я бы хотел особенно выделить», — сказал Скалони.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика и третьим самым возрастным автором голам в истории ЧМ — он отличился в возрасте 38 лет 359 дней. После шестого игрового дня капитан аргентинской сборной лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.
Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу группы J. В понедельник, 22 июня, «альбиселесте» в Хьюстоне сыграют против сборной Австрии. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти