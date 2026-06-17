Тренер сборной Алжира намекнул на удаление Месси в матче на ЧМ

Встреча прошла в Канзас-Сити. В составе победителей хет-трик оформил 38-летний капитан команды Лионель Месси. Он отличился на 17-й, 60-й и 79-й минутах.
На 31-й минуте при счете 1:0 Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался.
— Его класс — непревзойденный. Мы говорим не о каком-то старом игроке. Мы говорим об игроке, который восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Сегодня мы облегчили ему задачу забивать голы. Он умеет делать все с легкостью. Вся сборная Аргентины много лет играет под его руководством. Он делает невероятные вещи. У Аргентины было десять ударов по воротам, и семь из них были нанесены Месси. В итоге, они заслужили победу в этом матче.
Нужно ли его было удалять? В данный момент нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. После игры я посмотрел видеозапись, но не хочу много об этом говорить
Мы столкнулись с командой, которая была сильнее нас. Было бы огромной неожиданностью, если бы мы сегодня увезли хоть какие-то очки. Две другие команды еще должны сыграть с Аргентиной. Так что наша судьба по-прежнему в наших собственных руках.
Ошибка Зидана в первом голе? Я не склонен обвинять того или иного игрока. Но я думаю, что мы допустили слишком много ошибок, позволив Аргентине беспрепятственно бить по воротам. Понимаем, что играли против отличной команды, и любой малейший шанс был бы опасен. Наши соперники заслуживают похвалы. Нужно извлечь уроки из сегодняшнего матча, — приводит слова Петковича Globo.
В следующем матче сборная Алжира 22 июня встретится с Иорданией. Аргентина в этот же день сыграет с Австрией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти