Тренер сборной Алжира намекнул на удаление Месси в матче на ЧМ

— Его класс — непревзойденный. Мы говорим не о каком-то старом игроке. Мы говорим об игроке, который восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Сегодня мы облегчили ему задачу забивать голы. Он умеет делать все с легкостью. Вся сборная Аргентины много лет играет под его руководством. Он делает невероятные вещи. У Аргентины было десять ударов по воротам, и семь из них были нанесены Месси. В итоге, они заслужили победу в этом матче.



Нужно ли его было удалять? В данный момент нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. После игры я посмотрел видеозапись, но не хочу много об этом говорить



Мы столкнулись с командой, которая была сильнее нас. Было бы огромной неожиданностью, если бы мы сегодня увезли хоть какие-то очки. Две другие команды еще должны сыграть с Аргентиной. Так что наша судьба по-прежнему в наших собственных руках.



Ошибка Зидана в первом голе? Я не склонен обвинять того или иного игрока. Но я думаю, что мы допустили слишком много ошибок, позволив Аргентине беспрепятственно бить по воротам. Понимаем, что играли против отличной команды, и любой малейший шанс был бы опасен. Наши соперники заслуживают похвалы. Нужно извлечь уроки из сегодняшнего матча, — приводит слова Петковича Globo.