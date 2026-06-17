Григорян: Бразилии не выиграть ЧМ с таким составом

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1).
— Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Тренерский штаб во главе с итальянским специалистом Карло Анчелотти включил в состав сборной Бразилии двух игроков «Зенита» — нападающего Луиса Энрике и защитника Дугласа Сантоса. Также на ЧМ-2026 приехал травмированный 34-летний форвард Неймар.
Напомним, сборная Бразилии пять раз выиграла чемпионат мира. Последний раз бразильцы победили в 2002 году.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Сборная Бразилии в рамках группы C также сыграет с командами Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).