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Григорян: Бразилии не выиграть ЧМ с таким составом

Российский тренер Александр Григорян высказался о составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1).

— Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Тренерский штаб во главе с итальянским специалистом Карло Анчелотти включил в состав сборной Бразилии двух игроков «Зенита» — нападающего Луиса Энрике и защитника Дугласа Сантоса. Также на ЧМ-2026 приехал травмированный 34-летний форвард Неймар.

Напомним, сборная Бразилии пять раз выиграла чемпионат мира. Последний раз бразильцы победили в 2002 году.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Сборная Бразилии в рамках группы C также сыграет с командами Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).


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