Тренер Португалии — об уходе после ЧМ: Это не новость, а факт

Ранее в СМИ сообщили, что Мартинес покинет свой пост после завершения ЧМ-2026. 52-летний специалист решил не продлевать соглашение со сборной Португалии.
«Мы уже много говорили об этом в Португалии. Здесь, возможно, все по-другому, но в Португалии мы неоднократно поднимали эту тему.
Главное — продолжить работу, проделанную за последние три с половиной года. Когда я приехал, старался каждый раз выигрывать все, но всегда с упором на подготовку к чемпионату мира.
Сейчас мы здесь, спустя 40 матчей, после победы в Лиге наций, и цель остается той же: чемпионат мира. Естественно, об этом говорят как о новости, но мой контракт заканчивается после чемпионата мира. И я думаю, это не новость, это факт», — сказал Мартинес на пресс-конференции.
Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году. В сезоне-2024/25 он привел команду к победе в Лиге наций УЕФА.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
На групповом этапе сборная Португалии встретится с ДР Конго 17 июня, Узбекистаном 23 июня и Колумбией 28 июня.