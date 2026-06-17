Тренер Португалии — об уходе после ЧМ: Это не новость, а факт

«Мы уже много говорили об этом в Португалии. Здесь, возможно, все по-другому, но в Португалии мы неоднократно поднимали эту тему.



Главное — продолжить работу, проделанную за последние три с половиной года. Когда я приехал, старался каждый раз выигрывать все, но всегда с упором на подготовку к чемпионату мира.



Сейчас мы здесь, спустя 40 матчей, после победы в Лиге наций, и цель остается той же: чемпионат мира. Естественно, об этом говорят как о новости, но мой контракт заканчивается после чемпионата мира. И я думаю, это не новость, это факт», — сказал Мартинес на пресс-конференции.