Холанд: Норвегии нужна еще более качественная игра на ЧМ

Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1. Эрлинг Холанд в этой дебютной для себя встрече на чемпионате мира забил два мяча. Он отличился на 29-й и 43-й минутах.
«Мой первый гол получился неплохим, второй — еще лучше, поэтому эмоции исключительно положительные. Я благодарен партнерам за то, что нам удалось уверенно стартовать. Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что следующие матчи будут сложнее и потребуют от нас еще более качественной игры. Мы были фаворитами и, к нашему облегчению, оправдали ожидания. Думаю, сейчас в Норвегии все счастливы, и я очень хочу, чтобы болельщики как следует отметили этот успех», — приводит слова Холанда на пресс-служба ФИФА.
Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а Холанд забил 16 голов.
В следующем матче Норвегия сыграет с командой Сенегала. Ирак встретится со сборной Франции. Обе встречи пройдут в ночь на 23 июня по московскому времени.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.