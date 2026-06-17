Холанд: Норвегии нужна еще более качественная игра на ЧМ

«Мой первый гол получился неплохим, второй — еще лучше, поэтому эмоции исключительно положительные. Я благодарен партнерам за то, что нам удалось уверенно стартовать. Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что следующие матчи будут сложнее и потребуют от нас еще более качественной игры. Мы были фаворитами и, к нашему облегчению, оправдали ожидания. Думаю, сейчас в Норвегии все счастливы, и я очень хочу, чтобы болельщики как следует отметили этот успех», — приводит слова Холанда на пресс-служба ФИФА.