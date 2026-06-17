Тухель назвал условие, при котором споет гимн Англии на ЧМ-2026

«Пока нет, думаю, мы еще не дошли до этого. Может быть, в самом конце. Я все еще немного стесняюсь. Не хочу никого обидеть и не хочу, чтобы сейчас на этом акцентировали внимание. Я чувствую себя как дома, когда прилетаю в Англию, когда лечу домой. Теперь я говорю “лечу домой”. Лечу домой, в свой дом в Лондоне, и это ощущается как дом, когда я приземляюсь в Лондоне и оказываюсь в Англии.



Считаю ли я себя англофилом? Да, именно так я себя и чувствую. Не могу объяснить почему, но так было с первых недель в “Челси”. Мне просто было очень хорошо в этой стране и в этом городе, и быть частью АПЛ. Каждый день был почти что подарком. Было такое чувство, что я оказался в нужном месте с нужным настроем игроков — тем, что лига пробуждает в футболистах, и тем, что болельщики ждут от них и от тренера. Мне понравилось с первого дня, адаптироваться было невероятно легко. Поэтому — и я не устану это повторять — я благодарен судьбе и для меня честь быть главным тренером сборной Англии. Никто не хочет этого больше, чем я», — сказал Тухель.