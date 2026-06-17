Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда по голам на ЧМ

Месси принял участие в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Алжиром (3:0). В этой встрече 38-летний форвард отличился на 17-й, 60-й и 79-й минутах. Месси довел число забитых мячей на чемпионатах мира до 16. Он повторил бомбардирский рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе.
«Это рекорд свидетельствует о твоем таланте, который существует вне времени. Ты продолжаешь дарить счастье миллионам людей по всему миру», — написал Инфантино на своей странице в соцсетях.
Месси также первым в истории сыграл на шести чемпионатах мира. Всего за карьеру аргентинец забил 914 голов в 1157 матчах.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти