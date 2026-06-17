Экс-арбитр ФИФА: Судья ошибочно не удалил Месси в матче ЧМ

— Мне кажется, Шимон Марчиняк — отличный арбитр, но, не показав никакой карточки в этом эпизоде, совершил большую ошибку. Мы видим достаточно приличный и интенсивный контакт шипов. То есть Месси не просто дотронулся, а запрыгнул на ногу алжирцу, которая в последней фазе чуть деформируется. По всем критериям это красная карточка за серьезное нарушение, — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».