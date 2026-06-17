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«Он гений»: Клозе будет рад, если Месси побьет его рекорд на ЧМ

Бывший игрок сборной Германии Мирослав Клозе высказался о повторении его рекорда по голам на чемпионатах мира форвардом Аргентины Лионелем Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Месси сыграл в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Алжиром (3:0). В этой встрече 38-летний форвард оформил хет-трик. Месси довел число забитых мячей на чемпионатах мира до 16. Он повторил бомбардирский рекорд Мирослава Клозе.

«Я ничего не имею против того, что Месси догнал меня по голам. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. И я был бы рад, если бы Месси это сделал. Я всегда был большим поклонником Месси — он гений», — приводит слова Клозе Ole.

Месси обошел в списке лучших бомбардиров в истории турнира бразильца Роналдо (15), немца Герда Мюллера (14) и француза Килиана Мбаппе (14), который также участвует на ЧМ-2026. Мбаппе оформил дубль в матче сборной Франции против Сенегала (3:1).

В следующем матче действующий чемпиона мира сборная Аргентины 22 июня встретится с Австрией. Алжир в этот же день сыграет с Иорданией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Статистика
Аргентина
Алжир
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
0
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти