Месси после хет-трика на ЧМ сравнил себя с легендой тенниса

Месси сыграл в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Алжиром (3:0). В этой встрече 38-летний форвард оформил хет-трик и довел число забитых мячей на чемпионатах мира до 16. Он повторил бомбардирский рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе.
«Мне нравится играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на максимум. Сейчас мы смотрим сериал про Рафу Надаля, и я во многом с ним себя отождествляю. Мы очень похожи в том смысле, что я хочу выкладываться на максимум и чувствовать себя хорошо. Я получаю от этого удовольствие. Пока могу и чувствую себя хорошо, чтобы это делать, я буду здесь», — приводит слова Месси TyC Sports.
Сериал «Рафа» про 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля вышел на одном из зарубежных стриминговых сервисов. Он рассказывает о попытке Надаля вернуться на корт после травмы, а также о его карьере.
В следующем матче действующий чемпиона мира сборная Аргентины 22 июня встретится с Австрией. Алжир в этот же день сыграет с Иорданией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти