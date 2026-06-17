Месси после хет-трика на ЧМ сравнил себя с легендой тенниса

«Мне нравится играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на максимум. Сейчас мы смотрим сериал про Рафу Надаля, и я во многом с ним себя отождествляю. Мы очень похожи в том смысле, что я хочу выкладываться на максимум и чувствовать себя хорошо. Я получаю от этого удовольствие. Пока могу и чувствую себя хорошо, чтобы это делать, я буду здесь», — приводит слова Месси TyC Sports.