Английские фанаты выпили 5 тысяч кружек за вечер в пабе Далласа

Болельщики сборной Англии по футболу выпили более 5 тысяч кружек пива в одном лишь пабе американского Далласа. Об этом сообщила британская радиостанция LBC. По данным источника, в среду вечером тысячи англичан собрались в пабе Londoner Pub, чтобы отметить предстоящий старт команды на чемпионате мира. Выручка пивной от наплыва фанатов футбола превысила за вечер 40 тысяч долларов.
Вечером пришлось вмешаться полиции — питейное заведение достигло пределов вместимости, и стражи порядка попросили болельщиков покинуть его. Несмотря на то, что паб обещал работать в этот день допоздна, посетители выполнили требования полиции, однако еще несколько часов провели на балконе возле здания, обсуждая перспективы сборной завоевать титул. Последний раз англичанам это удавалось 60 лет назад — на домашнем ЧМ в 1966 году.
Сборная Англии проведет стартовый матч против команды Хорватии на арене AT&T Stadium в Далласе. Матч начнется в 23 часа по московскому времени. Команда играет в группе L, куда также входят сборные Ганы и Панамы.