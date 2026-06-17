Английские фанаты выпили 5 тысяч кружек за вечер в пабе Далласа

Вечером пришлось вмешаться полиции — питейное заведение достигло пределов вместимости, и стражи порядка попросили болельщиков покинуть его. Несмотря на то, что паб обещал работать в этот день допоздна, посетители выполнили требования полиции, однако еще несколько часов провели на балконе возле здания, обсуждая перспективы сборной завоевать титул. Последний раз англичанам это удавалось 60 лет назад — на домашнем ЧМ в 1966 году.