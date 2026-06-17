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Английские фанаты выпили 5 тысяч кружек за вечер в пабе Далласа

Выручка заведения от наплыва фанатов превысила 40 тысяч долларов за смену.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Болельщики сборной Англии по футболу выпили более 5 тысяч кружек пива в одном лишь пабе американского Далласа. Об этом сообщила британская радиостанция LBC. По данным источника, в среду вечером тысячи англичан собрались в пабе Londoner Pub, чтобы отметить предстоящий старт команды на чемпионате мира. Выручка пивной от наплыва фанатов футбола превысила за вечер 40 тысяч долларов.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа L, 17.06.2026, 23:00
Англия
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Хорватия
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Вечером пришлось вмешаться полиции — питейное заведение достигло пределов вместимости, и стражи порядка попросили болельщиков покинуть его. Несмотря на то, что паб обещал работать в этот день допоздна, посетители выполнили требования полиции, однако еще несколько часов провели на балконе возле здания, обсуждая перспективы сборной завоевать титул. Последний раз англичанам это удавалось 60 лет назад — на домашнем ЧМ в 1966 году.

Сборная Англии проведет стартовый матч против команды Хорватии на арене AT&T Stadium в Далласе. Матч начнется в 23 часа по московскому времени. Команда играет в группе L, куда также входят сборные Ганы и Панамы.