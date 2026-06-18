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Тренер Ганы стал самым возрастным наставником с победой на ЧМ

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш привел команду к победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Панамой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча между командами прошла в Торонто и завершилась победой Ганы со счетом 1:0.

Как сообщает Globo, португальский специалист в возрасте 73 лет и 108 дней стал самым возрастным наставником, одержавшим победу на чемпионате мира.

Ранее рекорд принадлежал немцу Отто Рехагелю, который один раз победил со сборной Греции на ЧМ‑2010 в возрасте 72 лет 317 дней. До начала ЧМ‑2026 Рехагель был самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира.

На этом турнире четверо специалистов побили рекорд Рехагеля. Помимо Кейруша, это 78‑летний наставник Кюрасао Дик Адвокат, 74‑летний тренер сборной Чехии Мирослав Коубек и 74‑летний главный тренер ЮАР Уго Брос. Только Кейруш на данный момент смог одержать победу.

В следующем матче сборная Ганы 23 июня сыграет с командой Англии. Панама в этот же день встретится с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Гана
1:0
Первый тайм: 0:0
Панама
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
18.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 42942 зрителя
Главные тренеры
Карлуш Кейрош
Томас Кристиансен
Голы
Гана
Калеб Йиренкий
(Брэндон Томас-Асанте)
90+5′
Составы команд
Гана
26
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
16′
1
Лоуренс Ати-Зиджи
46′
16
Бенджамин Асаре
24
Эрнест Нуама
58′
10
Брэндон Томас-Асанте
22
Камалдин Сулемана
58′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
87′
25
Принс Квабена Аду
15
Элиша Овусу
78′
8
Кваси Сибо
Панама
22
Орландо Москера
13
Джованни Рамос
16
Андреас Андраде
3
Хосе Кордоба
23
Микаэль Мурильо
14
Карлос Харви
90+9′
11
Эдгар Йоэль Барсенас
2
Сесар Блэкмен
72′
90′
20
Анибаль Годой
18
Сесилио Уотерман
63′
17
Хосе Фахардо
6
Кристиан Мартинес
63′
24
Азариас Лондоньо
7
Хосе Луис Родригес
74′
10
Исмаэль Диас
Статистика
Гана
Панама
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
2
4
Угловые
2
2
Фолы
8
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махмод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти