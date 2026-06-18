Мартинес: Нет смысла менять лучшего бомбардира, когда нужны голы

«В такой игре, как сегодня, когда было сложно добираться до штрафной площади, важно использовать качества Криштиану. Нет смысла заменять лучшего бомбардира в истории футбола в матче, где нам нужны голы.



Его опыт игры в штрафной очень важен, как и то, как он уводит за собой защитников… У каждого игрока есть своя роль на поле, и, когда мы думаем о голах, нам нужен Криштиану на поле. Мы не смотрим на возраст Криштиану, мы смотрим на то, что он может дать на поле», — приводит слова Мартинеса Record.