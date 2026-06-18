Мартинес: Нет смысла менять лучшего бомбардира, когда нужны голы

Накануне сборная Португалии сыграла вничью в стартовом матче чемпионата мира с ДР Конго — 1:1. 41-летний капитан национальной команды Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
«В такой игре, как сегодня, когда было сложно добираться до штрафной площади, важно использовать качества Криштиану. Нет смысла заменять лучшего бомбардира в истории футбола в матче, где нам нужны голы.
Его опыт игры в штрафной очень важен, как и то, как он уводит за собой защитников… У каждого игрока есть своя роль на поле, и, когда мы думаем о голах, нам нужен Криштиану на поле. Мы не смотрим на возраст Криштиану, мы смотрим на то, что он может дать на поле», — приводит слова Мартинеса Record.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру футболист забил 973 гола. Он провел за сборную Португалии 228 матчей. Вместе с командой Роналду выиграл Евро-2016 и дважды стал победителем Лиги Наций УЕФА (сезон-2018/19 и 2024/25).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти