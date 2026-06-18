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Бывший игрок ЦСКА установил рекорд чемпионатов мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче группового этапа с Колумбией (1:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Аббосбек Файзуллаев забил гол в ворота сборной Колумбии на 60-й минуте матча ЧМ-2026. Как сообщает Opta Sports в соцсетях, Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в XXI веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост футболиста составляет 167 см.

Ранее рекордсменом по этому показателю был уругвайский полузащитник Джорджиан де Арраскаэта с ростом 173 см.

Напомним, 22-летний Аббосбек Файзуллаев выступал за ЦСКА с 2023 по 2025 год. В составе армейцев футболист провел 72 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 22 результативные передачи. С клубом Файзуллаев стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

В следующем матче Узбекистан 23 июня встретится с Португалией в Хьюстоне. Сборная Колумбии в этот же день сыграет против ДР Конго в мексиканском Запопане.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти