Дебют сборной Узбекистана на ЧМ закончился поражением

Сборная Узбекистана в дебютном для команды матче чемпионата мира по футболу уступила Колумбии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Игра прошла в Мехико и завершилась со счетом 3:1. На 40-й минуте игры Даниэль Муньос вывел Колумбию вперед. Аббосбек Файзуллаев сравнял счет на 60-й минуте матча, однако через пять минут Луис Диас вновь вывел южноамериканскую команду вперед. Хаминтон Кампас на 99-й минуте забил третий гол для Колумбии гол.
Данная победа позволила Колумбии подняться на первое место в таблице группы К, в активе команды три очка. Узбекистан с нулем баллов идет на последнем месте в квартете. В следующем туре узбекская сборная встретится с Португалией, а Колумбия сыграет с ДР Конго.
Ранее сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго на ЧМ-2026 со счетом 1:1. Матч стал рекордным для португальского нападающего Криштиану Роналду, который стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матче чемпионате мира.
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
40′
Луис Диас
65′
Хаминтон Кампас
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти