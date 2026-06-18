Дебют сборной Узбекистана на ЧМ закончился поражением

Данная победа позволила Колумбии подняться на первое место в таблице группы К, в активе команды три очка. Узбекистан с нулем баллов идет на последнем месте в квартете. В следующем туре узбекская сборная встретится с Португалией, а Колумбия сыграет с ДР Конго.