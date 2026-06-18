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Мостовой: Узбекистан должен просто получать удовольствие на ЧМ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о дебюте сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборная Узбекистана потерпела поражение в первом матче группового этапа ЧМ-2026 с Колумбией (1:3). Узбекистан под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро впервые принимает участие в чемпионате мира.

«Переживать, болеть — это одно. Другое дело — трезво оценивать силу сборной Узбекистана на чемпионате мира. Кто-то рассчитывал, что Узбекистан обыграет сборную Колумбии? Да, после матча Испании мы увидели, что чудеса бывают. Все бывает, но если трезво смотреть на вещи, вряд ли кто-то думал, что Узбекистан отнимет очки у Колумбии, в которой даже Кордоба в основе не играл.

Узбекистан уже попал на чемпионат мира благодаря расширению участников. У них уже и так все здорово — все счастливы. Они играют на самом большом турнире планеты. Страна гудит — это уже достижение. Никто не будет их ругать за результат. Они должны просто получать удовольствие», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В следующем матче Узбекистан 23 июня встретится с Португалией в Хьюстоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти