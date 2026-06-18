Мостовой: Узбекистан должен просто получать удовольствие на ЧМ

«Переживать, болеть — это одно. Другое дело — трезво оценивать силу сборной Узбекистана на чемпионате мира. Кто-то рассчитывал, что Узбекистан обыграет сборную Колумбии? Да, после матча Испании мы увидели, что чудеса бывают. Все бывает, но если трезво смотреть на вещи, вряд ли кто-то думал, что Узбекистан отнимет очки у Колумбии, в которой даже Кордоба в основе не играл.



Узбекистан уже попал на чемпионат мира благодаря расширению участников. У них уже и так все здорово — все счастливы. Они играют на самом большом турнире планеты. Страна гудит — это уже достижение. Никто не будет их ругать за результат. Они должны просто получать удовольствие», — приводит слова Мостового «Чемпионат».