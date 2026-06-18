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П1
X
П2

«Должна забивать команда, а не ты»: Анри раскритиковал Роналду

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 в ДР Конго (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне сборная Португалии сыграла вничью в матче группового этапа чемпионата мира с ДР Конго — 1:1. 41-летний капитан национальной команды Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

В одном из эпизодов Роналду не пропустил передачу, которую мог замкнуть его партнер по команде Бруну Фернандеш.

«Важно вот, что. Люди, смотрящие дома: забить нужно команде, а не лично тебе. И я объясню.

Криштиану много раз был в таком положении. Сделай рывок к воротам — и защитник встанет перед выбором. Но из-за того, что он сам хочет забить, он встает на пути Бруну Фернандеша, а не бежит во вратарскую. Защитнику пришлось бы бежать за Роналду, и Бруну в касание отправил бы мяч в сетку. Но поскольку он хочет забить сам, то встает на пути мяча, и тогда защитнику проще обороняться.

И об этом я и говорю: забить нужно команде, а не лично тебе. Вы сами видели реакцию Бруну», — сказал Анри в эфире телеканала Fox.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру футболист забил 973 гола. Он провел за сборную Португалии 229 матчей.

В следующем матче сборная Португалии 23 июня сыграет с Узбекистаном.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Португалия
1:1
Первый тайм: 1:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
17.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Голы
Португалия
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
ДР Конго
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Статистика
Португалия
ДР Конго
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти