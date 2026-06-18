«Это совсем не Месси». Губерниев назвал лучшего футболиста мира

«Я определил лучшего футболиста мира, того, кто сейчас лучше всех. И это совсем не Месси, а паренек, который в “Баварии” и сборной Франции играет, Майкл Олисе. Вот он лучший игрок мира прямо сейчас. Так что лучший игрок мира прямо сейчас не Месси, а этот француз, в котором намешано много крови», — сказал Губерниев.