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«Это совсем не Месси». Губерниев назвал лучшего футболиста мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что, по его мнению, вингер сборной Франции Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я определил лучшего футболиста мира, того, кто сейчас лучше всех. И это совсем не Месси, а паренек, который в “Баварии” и сборной Франции играет, Майкл Олисе. Вот он лучший игрок мира прямо сейчас. Так что лучший игрок мира прямо сейчас не Месси, а этот француз, в котором намешано много крови», — сказал Губерниев.

Майкл Олисе родился в пригороде Лондона в семье британо-нигерийца и франко-алжирки. Говоря о своем происхождении, он заявлял, что в равной степени считает себя родом из четырех стран — Франции, Алжира, Нигерии и Англии. Несмотря на то, что Олисе почти всю жизнь провел в Англии, на международном уровне он решил выступать за сборную Франции, поскольку это было его детской мечтой.

В стартовом матче ЧМ-2026 против Сенегала (3:1) Олисе отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе. В свою очередь, Месси отметился хет-триком в ворота сборной Алжира (3:0) и повторил рекорд Мирослава Клозе по общему количеству голов на чемпионатах мира (16).

Сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. В ночь на вторник, 23 июня, французы в Филадельфии сыграют против сборной Ирака. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

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