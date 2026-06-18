«Я определил лучшего футболиста мира, того, кто сейчас лучше всех. И это совсем не Месси, а паренек, который в “Баварии” и сборной Франции играет, Майкл Олисе. Вот он лучший игрок мира прямо сейчас. Так что лучший игрок мира прямо сейчас не Месси, а этот француз, в котором намешано много крови», — сказал Губерниев.
Майкл Олисе родился в пригороде Лондона в семье британо-нигерийца и франко-алжирки. Говоря о своем происхождении, он заявлял, что в равной степени считает себя родом из четырех стран — Франции, Алжира, Нигерии и Англии. Несмотря на то, что Олисе почти всю жизнь провел в Англии, на международном уровне он решил выступать за сборную Франции, поскольку это было его детской мечтой.
В стартовом матче ЧМ-2026 против Сенегала (3:1) Олисе отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе. В свою очередь, Месси отметился хет-триком в ворота сборной Алжира (3:0) и повторил рекорд Мирослава Клозе по общему количеству голов на чемпионатах мира (16).
Сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. В ночь на вторник, 23 июня, французы в Филадельфии сыграют против сборной Ирака. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.