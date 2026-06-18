Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча

«Я сказал, что даже если мы проиграем, это не изменит моего восприятия последних 17 дней, так что давайте сделаем все по-своему. Мы слишком сосредоточены на удержании того, чего у нас сейчас нет, и второй гол — пример этому. Думаю, мы защищались всемером и не смогли защитить ворота, так зачем же нам обороняться таким количеством человек? Если что-то случится, если результат будет не в нашу пользу, мы хотим сыграть этот матч так, как хотим мы, и так, как мы работали последние 17 дней. Я просто пытался подбодрить их, чтобы они боролись до конца. Реакция была превосходной», — приводит слова Тухеля TNT Sports.