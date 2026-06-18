Тухель рассказал, что посоветовал футболистам в перерыве матча

Томас Тухель после победы над Хорватией (4:2) в 1-м туре группового турнира чемпионата мира 2026 года рассказал, с какой речью обратился к подопечным в перерыве встречи при счете 2:2.
«Я сказал, что даже если мы проиграем, это не изменит моего восприятия последних 17 дней, так что давайте сделаем все по-своему. Мы слишком сосредоточены на удержании того, чего у нас сейчас нет, и второй гол — пример этому. Думаю, мы защищались всемером и не смогли защитить ворота, так зачем же нам обороняться таким количеством человек? Если что-то случится, если результат будет не в нашу пользу, мы хотим сыграть этот матч так, как хотим мы, и так, как мы работали последние 17 дней. Я просто пытался подбодрить их, чтобы они боролись до конца. Реакция была превосходной», — приводит слова Тухеля TNT Sports.
Сборная Англии набрала три очка и возглавила группу L. Во втором туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.
Томас Тухель
Златко Далич
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти