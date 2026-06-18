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Неймар пропустит второй матч чемпионата мира по футболу подряд

Встреча между сборными Бразилии и Гаити состоится в ночь на 20 июня.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Неймар, лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, пропустит второй матч национальной команды на чемпионате мира из-за повреждения. Об этом сообщил журналист Globo Жуниор Венеци в соцсети X, сославшись на заявление пресс-службы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

По информации источника, форвард не отправился вместе с командой в Филадельфию, где Бразилия проведёт матч 2-го тура группового этапа против Гаити. Ранее Неймар также пропустил стартовую игру турнира против Марокко, которая завершилась вничью — 1:1.

34-летний нападающий не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды он становился олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр, выигрывал Кубок конфедераций и доходил до финала Кубка Америки.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых мячей: на его счету 79 голов в 128 матчах.

Игра Бразилия — Гаити пройдёт в ночь на 20 июня по московскому времени.

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