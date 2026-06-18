Opta сравнила показатели Месси и Марадоны на чемпионатах мира

Статистический портал Opta представил данные о выступлениях нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира.



Для 38-летнего Месси мундиаль, проходящий в США, Мексике и Канаде, стал уже шестым в карьере. В 2022 году он вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Марадона завершил карьеру в национальной команде в 34 года, успев сыграть на четырёх чемпионатах мира и выиграть турнир в 1986 году.



Всего Месси провёл на мировых первенствах 27 встреч и забил 16 мячей. На счету Марадоны — восемь голов в 21 матче.