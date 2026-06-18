Opta сравнила показатели Месси и Марадоны на чемпионатах мира

Статистический портал Opta представил данные о выступлениях нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси и Диего Марадоны на чемпионатах мира.
Для 38-летнего Месси мундиаль, проходящий в США, Мексике и Канаде, стал уже шестым в карьере. В 2022 году он вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Марадона завершил карьеру в национальной команде в 34 года, успев сыграть на четырёх чемпионатах мира и выиграть турнир в 1986 году.
Всего Месси провёл на мировых первенствах 27 встреч и забил 16 мячей. На счету Марадоны — восемь голов в 21 матче.
У обоих форвардов по восемь результативных передач. Также близки их показатели по созданным моментам: 76 у Месси и 71 у Марадоны, успешным обводкам — 112 и 103 соответственно, а также по проценту реализации ударов — 14,4% против 13,8%. При этом Месси заметно опережает Марадону по общему числу ударов: 111 против 58. По ударам в створ преимущество также на стороне Лионеля — 50 против 26. Кроме того, Месси значительно быстрее набирал результативные действия по системе «гол плюс пас».
Месси после хет-трика в ворота Алжира в первом матче возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026.
Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет.