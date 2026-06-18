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Семья Месси сообщила о проблемах со здоровьем у отца Лионеля

Семья призвала к уважению частной жизни и обратилась к СМИ с просьбой не распространять слухи и не спекулировать на теме здоровья.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Семья форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси сделала заявление о состоянии здоровья отца футболиста — Хорхе Месси.

"Семья Месси сообщает, что Хорхе Месси сейчас переживает проблемы со здоровьем. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, восстанавливается и его состояние улучшается. В свете сообщений, слухов и домыслов, которые распространялись в СМИ в последнее время, семья выражает глубокую обеспокоенность из-за отсутствия чуткости, уважения и осмотрительности у некоторых людей, которые пренебрежительно отнеслись к частному семейному делу.

Мы также хотели бы отметить, что только самые близкие родственники Хорхе располагают достоверной информацией о состоянии его здоровья. Поэтому любая версия, заявление или информация, которая не будет исходить непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной.

В такие моменты мы просим об ответственности, благоразумии и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должно становиться объектом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ. Мы искренне ценим выражения любви, уважения и заботы, которые мы получили, и просим уважать частную жизнь, конфиденциальность и личное пространство Хорхе, а также всей нашей семьи. Мы сообщим о любых своевременных новости по поводу ситуации в установленном порядке и через соответствующие каналы. Благодарим вас за понимание", — говорится в заявлении.

Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына. 17 июня сообщалось, что слёзы Лионеля Месси после его первого гола в матче чемпионата мира 2026 года с Алжиром (3:0) могли быть связаны с проблемами со здоровьем у его 67-летнего отца. При этом подробности возможного заболевания Месси-старшего не раскрывались.