Семья Месси сообщила о проблемах со здоровьем у отца Лионеля

В такие моменты мы просим об ответственности, благоразумии и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должно становиться объектом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ. Мы искренне ценим выражения любви, уважения и заботы, которые мы получили, и просим уважать частную жизнь, конфиденциальность и личное пространство Хорхе, а также всей нашей семьи. Мы сообщим о любых своевременных новости по поводу ситуации в установленном порядке и через соответствующие каналы. Благодарим вас за понимание", — говорится в заявлении.