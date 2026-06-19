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«Они не любят играть в футбол». Тренер ЮАР — о сборной Чехии

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос подвел итоги матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Чехии (1:1). Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Южноафриканцы ушли от поражения благодаря голу Тебого Мокоэны с пенальти на 83-й минуте. Этот результат принес команде первое набранное очко на турнире.

«Они не любят играть в футбол или в комбинационный футбол. Они играют очень прямолинейно, и у них есть игроки, которые для этого подходят. Все игроки высокие. Поэтому нам было очень сложно играть верховыми передачами.

Именно это делала Чехия, да, это тактика. Я не могу сказать, почему именно так. Это решение принимает тренер, и, возможно, если бы я был тренером Чехии, я бы поступил так же. Но я думаю, что если вам нравится футбол, то вам больше понравилась игра, которую показали сегодня мы, а не Чехия», — сказал Брос.

После двух туров сборные ЮАР и Чехии замыкают турнирную таблицу группы А, имея в своем активе по одному баллу. В заключительном матче группового этапа южноафриканцы в Монтеррее сыграют против сборной Южной Кореи, а чехи в Мехико встретятся с командой Мексики. Оба матча пройдут в ночь на четверг, 25 июня. Начало — в 04:00 по московскому времени.