«Они не любят играть в футбол». Тренер ЮАР — о сборной Чехии

«Они не любят играть в футбол или в комбинационный футбол. Они играют очень прямолинейно, и у них есть игроки, которые для этого подходят. Все игроки высокие. Поэтому нам было очень сложно играть верховыми передачами.



Именно это делала Чехия, да, это тактика. Я не могу сказать, почему именно так. Это решение принимает тренер, и, возможно, если бы я был тренером Чехии, я бы поступил так же. Но я думаю, что если вам нравится футбол, то вам больше понравилась игра, которую показали сегодня мы, а не Чехия», — сказал Брос.