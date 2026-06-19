Тренер Мексики отреагировал на победу над Южной Кореей на ЧМ

Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира и досрочно обеспечила себе выход в 1/16 финала из группы А. Команда набрала 6 очков и лидирует в группе.
«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В следующем матче команды Мексики 24 июня встретится с Чехией в Мехико. Южная Корея в этот же день сыграет со сборной ЮАР в Гваделупе.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Хавьер Агирре
Хон Мен Бо
Луис Ромо
50′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
4
Эдсон Альварес
5
Хоан Васкес
26
Бриан Гутьеррес
71′
17
Орбелин Пинеда
7
Луис Ромо
71′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
80′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
15
Исраэл Рейес
16
Хулиан Киньонес
84′
21
Сесар Уэрта
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
4
Ким Мин Джэ
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4′
15
Ким Мун Хван
71′
25
Ем Джи Сун
22
Соль Ен У
71′
20
Хьюн Джун Ян
7
Сон Хын Мин
57′
11
Хван Хи Чхан
8
Пэк Сын Хо
58′
77′
9
Гуе Сон Чо
10
Ли Джэ Сон
57′
18
Хьон Гу О
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти