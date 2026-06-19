Тренер Мексики отреагировал на победу над Южной Кореей на ЧМ

«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).