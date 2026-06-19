Канадский футболист получил двойной перелом ноги в матче ЧМ-2026

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он пришел в раздевалку и попросил прощения. Исмаэль сообщил команде, что это произошло. Я не думаю, что он хотел сделать настолько ужасный подкат или создать такую страшную ситуацию. Поэтому я не виню его в этом. Но я не понимаю реакцию всей их скамейки запасных, которая пыталась устроить драку из-за того, что это должна быть красная карточка, когда только что был явный фол, который сломал ногу игроку», — сказал Марш.