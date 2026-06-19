Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.75
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.12
X
13.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

ФИФА после жалобы Тухеля изменила формат исполнения гимнов на ЧМ

ФИФА одобрила просьбу главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля изменить размещение фотокорреспондентов во время исполнения национальных гимнов на ЧМ-2026. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После победного матча с Хорватией (4:2) Тухель пожаловался на то, что во время исполнения гимнов не мог видеть игроков своей команды из-за большого количества фотографов.

«Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов… Я просто не мог видеть свою команду. Ждал этого момента, он был очень особенным, а я стоял перед стеной из 50 фотографов. Я не мог видеть ни одного игрока, и это немного испортило мой опыт», — сказал Тухель после матча.

После слов Тухеля ФИФА согласовала обновленный порядок проведения исполнения гимнов на чемпионате мира. Теперь фотографов будут располагать более компактно ближе к центральной линии поля, а тренерские штабы больше не будут обязаны оставаться у скамеек запасных.

Отмечается, что на возникшую проблему также повлияли особенности стадиона в Далласе, который изначально спроектирован для проведения матчей по американскому футболу.

Сборная Англии с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы L. Во вторник, 23 июня, команда Томаса Тухеля в Бостоне сыграет с командой Ганы. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Англия
4:2
Первый тайм: 2:2
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
17.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70389 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Златко Далич
Голы
Англия
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Хорватия
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Англия
Хорватия
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
11
5
Угловые
8
2
Фолы
10
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти