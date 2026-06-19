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Сборная Катара установила несколько антирекордов чемпионата мира

Сборная Катара после разгромного поражения от команды Канады (0:6) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 установила сразу несколько антирекордов мундиалей. Об этом сообщает MisterChip.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Катар стал первой азиатской сборной в истории чемпионатов мира, которая получила две красные карточки в одном матче. На 33-й минуте был удален защитник Хомам Аль-Амин, а на 51-й — полузащитник Ассим Мадибо, нанесший тяжелую травму игроку канадской сборной Исмаэлю Коне.

Также Катар стал первой командой в истории чемпионатов мира, которая в одном матче получила две красные карточки и пропустила автогол. На 75-й минуте полузащитник катарцев Мохамед Аль-Маннаи срезал мяч в собственные ворота.

Сборная Катара выступает на ЧМ во второй раз в своей истории. В матче 1-го тура катарцы набрали первое очко в истории мундиалей, сыграв вничью с Швейцарией (1:1).

После двух туров сборная Катара занимает последнее место в турнирной таблице группы B. В среду, 24 июня, катарцы в Сиэтле сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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