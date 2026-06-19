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Катарец Мадибо извинился перед Коне за нанесение тяжелой травмы

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо принес извинения за грубый стык, который привел к тяжелой травме канадского полузащитника Исмаэля Коне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Катара (6:0). На 52-й минуте при счете 3:0 Мадибо совершил жестко сфолил на Коне, в результате чего тот получил двойной перелом ноги. В результате эпизода Мадибо получил красную карточку и был удален, а Коне покинул поле на носилках и был отправлен в больницу.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что Мадибо пришел в раздевалку канадской команды, чтобы извиниться за произошедшее.

«Игрок извинился перед Исмаэлем. Он пришел в раздевалку и попросил прощения. Исмаэль сообщил команде, что это произошло. Я не думаю, что он хотел сделать настолько ужасный подкат или создать такую страшную ситуацию. Поэтому я не виню его в этом. Но я не понимаю реакцию всей их скамейки запасных, которая пыталась устроить драку из-за того, что это должна быть красная карточка, когда только что был явный фол, который сломал ногу игроку», — сказал Марш.

Для Мадибо эта красная карточка стала второй в 64 матчах за сборную Катара, за которую он выступает с 2017 года.

После двух туров сборная Катара занимает последнее место в турнирной таблице группы B. В среду, 24 июня, катарцы в Сиэтле сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти