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Охрана не узнала и не пустила в отель футболиста сборной Испании

Нападающий Борха Иглесиас вышел из отеля на прогулку и забыл аккредитацию. Это имело последствия.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нападающего сборной Испании по футболу Борху Иглесиаса не пустили на тренировочную базу команды в американском городе Чаттануга в штате Теннесси. Об этом сообщает El Espanol.

Иглесиас вышел на прогулку, оставив аккредитацию в отеле. При попытке вернуться на территорию базы охрана не узнала футболиста и отказалась его пропускать. Форварду, который выступает за «Сельту», пришлось звонить администратору национальной команды, чтобы его пропустили.

В первом матче группового турнира ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде со счетом 0:0. Иглесиас в этой игре остался в запасе.

Во втором матче на турнире Испания 21 июня сыграет с Саудовской Аравией в Атланте.

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