Охрана не узнала и не пустила в отель футболиста сборной Испании

Нападающего сборной Испании по футболу Борху Иглесиаса не пустили на тренировочную базу команды в американском городе Чаттануга в штате Теннесси. Об этом сообщает El Espanol.
Иглесиас вышел на прогулку, оставив аккредитацию в отеле. При попытке вернуться на территорию базы охрана не узнала футболиста и отказалась его пропускать. Форварду, который выступает за «Сельту», пришлось звонить администратору национальной команды, чтобы его пропустили.
В первом матче группового турнира ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде со счетом 0:0. Иглесиас в этой игре остался в запасе.
Во втором матче на турнире Испания 21 июня сыграет с Саудовской Аравией в Атланте.