Охрана не узнала и не пустила в отель футболиста сборной Испании

Иглесиас вышел на прогулку, оставив аккредитацию в отеле. При попытке вернуться на территорию базы охрана не узнала футболиста и отказалась его пропускать. Форварду, который выступает за «Сельту», пришлось звонить администратору национальной команды, чтобы его пропустили.