Утка прошла маршем с болельщиками сборной Шотландии: видео

По данным Би-би-си, около 50 тысяч шотландских болельщиков, получивших прозвище «тартановая армия» благодаря знаменитому клетчатому орнаменту на одежде, организовали шествие в Бостон, в ходе которого маршировали в килтах под звуки волынок. Вместе с ними чуть в стороне шла утка, к спине которой был прикреплен миниатюрный флаг Шотландии.