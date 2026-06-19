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Утка прошла маршем с болельщиками сборной Шотландии: видео

Перед матчем против команды Марокко в Бостоне собрались около 50 тысяч шотландских болельщиков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

По данным Би-би-си, около 50 тысяч шотландских болельщиков, получивших прозвище «тартановая армия» благодаря знаменитому клетчатому орнаменту на одежде, организовали шествие в Бостон, в ходе которого маршировали в килтах под звуки волынок. Вместе с ними чуть в стороне шла утка, к спине которой был прикреплен миниатюрный флаг Шотландии.

Ранее СМИ сообщали о том, что шотландские болельщики выпили все пиво в некоторых барах Бостона в день игры с Гаити. В своем первом матче на чемпионате мира за 28 лет сборная Шотландии выиграла со счетом 1:0.

20 июня сборная Шотландии в Фоксборо сыграет с Марокко.

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