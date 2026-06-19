Нико Уильямс: У Ламина Ямаля есть все, чтобы стать лучшим в мире

«Ямаль экстраординарный игрок, мировая суперзвезда. У него есть все, чтобы стать лучшим, если он им еще не является», — цитирует слова Уильямса Actu Foot.
В первом туре группового этапа Испания, за которую вместе выступают Нико Уильямс и Ламин Ямаль, сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). 18-летний Ямаль вышел на поле лишь на 71-й минуте матча. Впереди испанцев ждут матчи с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).
В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
Ламин Ямаль провел 26 матчей и забил шесть голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.