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Газизов раскрыл, сколько ФИФА заплатит махачкалинскому «Динамо»

На чемпионате мира 2026 года в Северной Америке в составе сборной Туниса играет нападающий дагестанского клуба Хазем Мастури.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что за участие тунисского нападающего Мастури на чемпионате мира клуб получит компенсацию от ФИФА даже без выхода игрока на поле. Также Газизов отметил, что если сборная Туниса пройдет дальше, то «Динамо» получит больше денег.

«О какой сумме речь идет? Не хочу вводить в заблуждение. В районе 250−300 тысяч евро за игрока на предварительном этапе. Примерно», — передает слова Газизова «Матч ТВ».

Хазем Мастури играет за махачкалинское «Динамо» с 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола. В чемпионате России команда набрала 26 очков и заняла 14-е место по итогам сезона.

Тунис на чемпионате мира 2026 года выступает в группе F вместе со Швецией, Японией и Нидерландами. После первого тура команда занимает последнее, четвертое место с нулём очков. Африканцы проиграли Швеции в первом туре со счетом 1:5. Мастури не выходил на поле. Во втором туре Тунис сыграет с Японией, Встреча состоится 21 июня и начнется в 7 утра по московскому времени.

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