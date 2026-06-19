Газизов раскрыл, сколько ФИФА заплатит махачкалинскому «Динамо»

Тунис на чемпионате мира 2026 года выступает в группе F вместе со Швецией, Японией и Нидерландами. После первого тура команда занимает последнее, четвертое место с нулём очков. Африканцы проиграли Швеции в первом туре со счетом 1:5. Мастури не выходил на поле. Во втором туре Тунис сыграет с Японией, Встреча состоится 21 июня и начнется в 7 утра по московскому времени.