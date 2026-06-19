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Экс-глава «Локомотива» осудила ведущего «Матч ТВ» за сексизм

Ранее ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить более жесткий отбор.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в беседе со Sport24 назвала ужасными сексистские высказывания ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова в адрес арбитра Тори Пенсо, которая работала на матче чемпионата мира 2026 года между Чехией и ЮАР.

Смородская считает, что подобные заявления являются следствием недостаточного развития общества.

«Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах», — заявила Смодорская.

Матч завершился вничью — 1:1. Чехия вышла вперед уже в начале встречи благодаря голу Михала Садилека, а на 83-й минуте Тебохо Мокоена реализовал пенальти и сравнял счет.

После двух туров Чехия и ЮАР имеют по одному очку в группе A.

Чехия
1:1
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
18.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 67442 зрителя
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Уго Брос
Голы
Чехия
Михал Садилек
(Александр Сойка)
6′
ЮАР
Тебохо Мокоэна
83′
Составы команд
Чехия
1
Матей Коварж
3
Томаш Холеш
7
Ладислав Крейчи
75′
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
10
Патрик Шик
24
Александр Сойка
55′
20
Ярослав Зелены
12
Лукаш Черв
78′
2
Давид Зима
8
Владимир Дарида
55′
15
Павел Шульц
18
Михал Садилек
67′
17
Лукаш Провод
9
Адам Гложек
67′
22
Томаш Соучек
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
5
Талент Мбата
40′
4
Тебохо Мокоэна
33′
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
23
Джейден Адамс
46′
10
Реле Мофокенг
15
Икраам Райнерс
66′
17
Эвиденсе Макгопа
12
Тапело Масеко
84′
25
Камогело Себелебеле
Статистика
Чехия
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
17
Удары в створ
3
4
Угловые
5
5
Фолы
12
10
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти