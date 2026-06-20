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Экс-игрок «Динамо»: Сборная России вышла бы из группы ЧМ-2026

Ранее бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что Россия не преодолела бы групповой этап ЧМ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Бывший футболист «Динамо» Йован Танасиевич в разговоре с «РБ Спорт» выразил мнение, что сборная России на нынешнем чемпионате мира должна была бы выйти из группы, поскольку уровень состава это позволяет.

Ранее в СМИ обсуждалась вероятность отстранения сборной Ирана от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Гипотетически — все бы зависело от группы. Точно заняли бы 2−3 место. Восемь лучших команд, занявшие третьи места, проходят дальше, так что, думаю, сборная России прошла бы групповой этап. А дальше уже как карта ляжет. Потребовалась бы и удача, конечно. Но по составу, подбору игроков точно должны были бы выходить из группы», — высказался Танасиевич.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что сборная России не преодолела бы групповой этап Чемпионата мира-2026.

Напомним, российские футболисты не принимают участие в международных стартах с 2022 года.