Президент Бразилии высмеял Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал объектом шутки президента страны Луиса да Силвы. Во время встречи с гражданами глава государства рассказал юному болельщику анекдот, который увидел в интернете, о включении Неймара в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.



«Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке. Игрок на удаленке! Я это не придумал, я это увидел в сети», — заявил да Силва.



Ранее стало известно, что Неймар не примет участия в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Гаити. Игра между сборными Бразилии и Гаити пройдет 20 июня и начнется в 3:30 по московскому времени.



Форвард также пропустил встречу первого тура чемпионата мира с Марокко. Та игра завершилась вничью — 1:1. На 21-й минуте счет открыл футболист сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Спустя 11 минут Винисиус Жуниор забил ответный мяч за Бразилию.