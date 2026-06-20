Назван лучший игрок матча сборных США и Австралии на ЧМ

Встреча группы D, прошедшая в американском Сиэтле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в матче забили Алекс Фримэн (43-я минута), а также австралийский защитник Камерон Берджесс, отправивший мяч в собственные ворота (11-я минута). Балоган вышел в стартовом составе и был заменен на шестой добавленной к основному времени минуте. Автогол произошел после его прострела.
«Мы хотели с самого начала задать высокий темп, как это было в матче со сборной Парагвая, и это значительно облегчило нам игру. Я очень рад за Алекса Фримэна, он очень скромный и простой парень. Ему удалось забить свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой сцене мирового футбола значит для меня очень многое. Сейчас мы отдохнем и восстановимся. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против команды Турции. Самое главное — оставаться приземленными и скромными, и я уверен, что мы способны на большие дела», — заявил Балоган после игры.
Сборная США, набрав шесть очков в двух матчах, досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Американцы стали второй командой чемпионата мира после мексиканцев, обеспечившей место в 1/16 финала. В заключительном туре группового этапа сборная США встретится с командой Турции 26 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти