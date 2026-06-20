Назван лучший игрок матча сборных США и Австралии на ЧМ

«Мы хотели с самого начала задать высокий темп, как это было в матче со сборной Парагвая, и это значительно облегчило нам игру. Я очень рад за Алекса Фримэна, он очень скромный и простой парень. Ему удалось забить свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой сцене мирового футбола значит для меня очень многое. Сейчас мы отдохнем и восстановимся. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против команды Турции. Самое главное — оставаться приземленными и скромными, и я уверен, что мы способны на большие дела», — заявил Балоган после игры.