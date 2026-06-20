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Назван лучший игрок матча сборных США и Австралии на ЧМ

Форвард сборной США Фоларин Балоган признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Австралии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Getty Images

Встреча группы D, прошедшая в американском Сиэтле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в матче забили Алекс Фримэн (43-я минута), а также австралийский защитник Камерон Берджесс, отправивший мяч в собственные ворота (11-я минута). Балоган вышел в стартовом составе и был заменен на шестой добавленной к основному времени минуте. Автогол произошел после его прострела.

«Мы хотели с самого начала задать высокий темп, как это было в матче со сборной Парагвая, и это значительно облегчило нам игру. Я очень рад за Алекса Фримэна, он очень скромный и простой парень. Ему удалось забить свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой сцене мирового футбола значит для меня очень многое. Сейчас мы отдохнем и восстановимся. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против команды Турции. Самое главное — оставаться приземленными и скромными, и я уверен, что мы способны на большие дела», — заявил Балоган после игры.

Сборная США, набрав шесть очков в двух матчах, досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Американцы стали второй командой чемпионата мира после мексиканцев, обеспечившей место в 1/16 финала. В заключительном туре группового этапа сборная США встретится с командой Турции 26 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

США
2:0
Первый тайм: 2:0
Австралия
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
19.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Голы
США
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
Австралия
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Статистика
США
Австралия
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
2
2
Угловые
7
4
Фолы
12
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти