Немецкий судья упал на газон в концовке игры США — Австралия

Как сообщает ТАСС, в добавленное время ко второму тайму арбитр почувствовал мышечный дискомфорт в ноге и был вынужден прилечь на газон. Помощь Цвайеру оказали его ассистенты и игроки обеих команд. После этого рефери смог продолжить работу и доиграл встречу до финального свистка.