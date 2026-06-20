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Немецкий судья упал на газон в концовке игры США — Австралия

Главный арбитр Феликс Цвайер из Германии получил медицинскую помощь в концовке матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными США и Австралии. Встреча проходила в Сиэтле.

Источник: Getty Images

Как сообщает ТАСС, в добавленное время ко второму тайму арбитр почувствовал мышечный дискомфорт в ноге и был вынужден прилечь на газон. Помощь Цвайеру оказали его ассистенты и игроки обеих команд. После этого рефери смог продолжить работу и доиграл встречу до финального свистка.

Матч завершился победой сборной США со счетом 2:0. Благодаря этому результату американская команда гарантировала себе выход в плей-офф и стала вторым участником 1/16 финала. Ранее ТАСС информировал, что путевку в плей-офф оформила сборная Мексики.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир, в котором впервые участвуют 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

США
2:0
Первый тайм: 2:0
Австралия
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
19.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Голы
США
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
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Мэтт Фриз
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Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
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Тайлер Адамс
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Малик Тилльман
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Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
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Энтони Робинсон
56′
80′
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Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
Австралия
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
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Кристиан Вольпато
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Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
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Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
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Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Статистика
США
Австралия
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
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5
Удары в створ
2
2
Угловые
7
4
Фолы
12
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти