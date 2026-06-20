Немецкий судья упал на газон в концовке игры США — Австралия

Как сообщает ТАСС, в добавленное время ко второму тайму арбитр почувствовал мышечный дискомфорт в ноге и был вынужден прилечь на газон. Помощь Цвайеру оказали его ассистенты и игроки обеих команд. После этого рефери смог продолжить работу и доиграл встречу до финального свистка.
Матч завершился победой сборной США со счетом 2:0. Благодаря этому результату американская команда гарантировала себе выход в плей-офф и стала вторым участником 1/16 финала. Ранее ТАСС информировал, что путевку в плей-офф оформила сборная Мексики.
Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир, в котором впервые участвуют 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти