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Назван лучший игрок матча между Бразилией и Гаити

Лучшим игроком встречи 2-го тура ЧМ-2026 признан нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Источник: Reuters

Лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Гаити признан нападающий бразильской команды Винисиус Жуниор. Об этом информирует сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы C состоялась в субботу в Филадельфии и завершилась победой бразильцев со счетом 3:0. Винисиус отличился забитым мячом в концовке первого тайма, а также выполнил голевую передачу на Матеуса Кунью, который сделал в этом матче дубль.

Винисиусу 25 лет. С 2018 года он выступает за мадридский «Реал». В активе игрока 51 матч и 11 голов в составе национальной сборной Бразилии.

Сборная Бразилии после двух туров набрала 4 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице группы C. В заключительном матче группового этапа, который состоится 25 июня, команда встретится с шотландцами.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

Бразилия
3:0
Первый тайм: 3:0
Гаити
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
20.06.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Голы
Бразилия
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
Гаити
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Статистика
Бразилия
Гаити
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Фолы
13
15
Офсайды
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти