Назван лучший игрок матча между Бразилией и Гаити

Встреча группы C состоялась в субботу в Филадельфии и завершилась победой бразильцев со счетом 3:0. Винисиус отличился забитым мячом в концовке первого тайма, а также выполнил голевую передачу на Матеуса Кунью, который сделал в этом матче дубль.