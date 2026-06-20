Анчелотти похвалил игрока «Зенита» после матча с Гаити

«Цельный матч. В первом тайме играли лучше, более эффективно в атаке. Во втором тайме больше контролировали игру. Но у нас было достаточно моментов, могли забить больше. Это была хорошая игра.



Мы поставили Винисиуса в центр, оставив весь фланг Дугласу Сантосу, который отлично справился. Вини опасен не только в ситуациях один на один. Атака из глубины полузащиты тоже может быть опасна. Он может менять позиции, а другие игроки могут подстраиваться.



Мы не думаем о плей-офф, а думаем о том, чтобы хорошо сыграть с Шотландией, улучшить нашу игру, победить и, если получится, занять первое место в группе. У Шотландии есть свои особенности, и она может создавать проблемы, как это было в матче против Марокко. Важно сохранять спокойствие, хладнокровие и продолжать работать.



Все матчи сложны. Мы в Федерации футбола Бразилии верим, что можем конкурировать со всеми командами. Хоть с Гаити, хоть с Францией», — сказал Анчелотти после матча.