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Анчелотти похвалил игрока «Зенита» после матча с Гаити

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал победу над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал комментарий по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, в котором его команда одержала победу над Гаити со счетом 3:0.

«Цельный матч. В первом тайме играли лучше, более эффективно в атаке. Во втором тайме больше контролировали игру. Но у нас было достаточно моментов, могли забить больше. Это была хорошая игра.

Мы поставили Винисиуса в центр, оставив весь фланг Дугласу Сантосу, который отлично справился. Вини опасен не только в ситуациях один на один. Атака из глубины полузащиты тоже может быть опасна. Он может менять позиции, а другие игроки могут подстраиваться.

Мы не думаем о плей-офф, а думаем о том, чтобы хорошо сыграть с Шотландией, улучшить нашу игру, победить и, если получится, занять первое место в группе. У Шотландии есть свои особенности, и она может создавать проблемы, как это было в матче против Марокко. Важно сохранять спокойствие, хладнокровие и продолжать работать.

Все матчи сложны. Мы в Федерации футбола Бразилии верим, что можем конкурировать со всеми командами. Хоть с Гаити, хоть с Францией», — сказал Анчелотти после матча.

В сезоне-2025/26 Дуглас Сантос принял участие в 25 матчах во всех турнирах за «Зенит», отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После победы над Гаити сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав четыре очка. В первом туре бразильцы сыграли вничью с командой Марокко (1:1). В третьем туре «пентакампеоны» встретятся со сборной Шотландии 25 июня в 01:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Турнир принимают Канада, США и Мексика. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти), бывшую на тот момент действующим чемпионом мира.

Бразилия
3:0
Первый тайм: 3:0
Гаити
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
20.06.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Голы
Бразилия
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
Гаити
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Статистика
Бразилия
Гаити
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
1
3
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Фолы
13
15
Офсайды
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти